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UOČI VIMBLDONA

Stigla vijest koja je odmah smirila Novakove navijače

Đoković će danas ipak igrati egzibiciju u Harlingemu, a protivnik mu je Tomi Pol

AP Photo/Aaron Favila

E. G.

26.6.2026

Novak Đoković danas će ipak nastupiti na egzibiciji “Đorđo Armani klasik” u Harlingemu, gdje ga oko 15:30 sati po našem vremenu čeka Tomi Pol (Tommy Paul). 

To je odlična vijest nakon što je prije dva dana odustao od meča protiv Karena Hačanova (Karen Khachanov), što je odmah otvorilo sumnje da postoji fizički problem uoči Vimbldona.

Sada je jasno da situacija nije ozbiljna, jer Đoković sigurno ne bi rizikovao nastup samo tri dana prije početka najvažnijeg turnira na travi. Pol će biti veoma dobar test, pošto zna igrati na ovoj podlozi, prošle sedmice je bio finalista Kvinsa, trenutno je 24. na svijetu, a prije dvije sezone osvojio je Kvins i stigao do četvrtfinala Vimbldona.

Za sedmostrukog prvaka Vimbldona ovaj meč ima dodatnu važnost jer nije igrao od poraza na Rolan Garosu, gdje ga je Žoao Fonseka (Joao Fonseca) iznenadio nakon preokreta i Novakove prednosti od 2:0 u setovima. 

Đoković je i ranije znao kroz Harlingem hvatati ritam pred Vimbldon i potom osvajati titulu, pa će današnji duel poslužiti kao posljednja provjera pred veliki izazov u Londonu.

# NOVAK ĐOKOVIĆ
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