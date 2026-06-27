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Đoković: Moja djeca nemaju mobitele, želimo ih zaštititi i ograničiti izloženost tehnologiji

Vjerujemo da je u ranom uzrastu više štete nego koristi od ekrana, pa se toga i držimo

Želi normalan razvoj djece. AP Photo/Pat Hoelscher

Dž. B.

27.6.2026

Jedan od najboljih tenisera svih vremena Novak Đoković govorio je medijima o tome zašto njegova djeca nemaju mobilne telefone, ističući da on i supruga nastoje ograničiti njihovu izloženost tehnologiji.

Pred početak Grand Slam turnira u Londonu, Đoković je kazao da je pitanje upotrebe tehnologije i umjetne inteligencije jedno od ključnih u današnjem društvu, posebno za roditelje male djece.

- Trudimo se da ih zaštitimo, ali i da im omogućimo normalan razvoj. Ako svi njihovi prijatelji imaju telefone, naravno da će ih i oni željeti. Ipak, vjerujemo da je u ranom uzrastu više štete nego koristi od ekrana, pa se toga i držimo - rekao je Đoković.

Dodao je da nije moguće potpuno izbjeći utjecaj tehnologije, ali da roditelji pokušavaju kontrolisati pristup dok su djeca mala.

- Živimo u tehnološkoj eri i ne možemo ih izolovati, ali možemo usmjeravati njihovu izloženost - naveo je.

Đoković je poručio da će njegova djeca dobiti mobilne telefone kada za to dođe vrijeme, ali da je sada prioritet zaštita i kontrola njihovog odrastanja.

# TELEFON
# DJECA
# NOVAK ĐOKOVIĆ
# TEHNOLOGIJA
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