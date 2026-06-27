Đoković pred Vimbldon: "Trava mi više odgovara nego šljaka, bolje sam pripremljen nego za Rolan Garos"

Novak Đoković već u ponedjeljak na Centralnom terenu Sveengleskog kluba (All England Club) u Londonu počet će pohod na svoj osmi pehar Vimbldona (Wimbledon) i ukupno 25. Grend slem (Grand Slam) trofej u bogatoj karijeri.

Priliku da osjeti travnatu podlogu Đoković je imao na egzibicionom meču, kao i na zajedničkom treningu s braniocem trofeja Janikom Sinerom (Jannik Sinner).

Teniser iz Srbije je bez takmičarskog meča još od rane eliminacije u trećem kolu Rolan Garosa (Roland Garros), s velikim optimizmom dočekuje treći Grend slem sezone i naglašava da je u znatno boljem fizičkom stanju nego prije mjesec dana u Parizu.

- Mislim da je situacija drugačija u pogledu mog ukupnog fizičkog stanja. Smatram da sam ovdje bolje pripremljen nego što sam bio za Rolan Garos. Očigledno je da igranje na travi, u poređenju sa šljakom, ne zahtijeva toliko fizičkog napora. Tako da je to bolje za mene- izjavio je sedmostruki šampion Londona.

Iza Đokovića je izazovan period obilježen problemima s ramenom, zbog čega je propustio značajan broj turnira u prvoj polovini godine. Ipak, povratak na kultne terene u njemu budi posebnu motivaciju.

- Oduvijek sam volio da igram na travi. Imam veoma dobar rezultat ovdje, istoriju na Vimbldonu. To mi daje veću dozu samopouzdanja pred start turnira. Planirao sam da vrhunac forme dostignem upravo ovdje, nakon povrede ramena koja me je nekoliko mjeseci udaljila s terena. Znao sam da će bez zvaničnih mečeva biti pretežak izazov na Rolan Garosu, što se i potvrdilo. Ali, znao sam i da ću nakon Pariza imati više vremena za pripremu za Vimbldon, pa se nadam dobrom turniru - poručio je Novak, kojeg u prvom kolu očekuje duel protiv Jivinga Vua (Yibing Wu) iz Kine.

Osim rivala i podloge, Đoković je apostrofirao i nesvakidašnje vremenske prilike u prijestonici Engleske, s obzirom na to da su tropski talasi i visoke temperature iznenadili sve učesnike.

- Ovo je stvarno bila vrela nedjelja u Londonu i tako nešto nisam osjetio preko 20 godina na Vimbldonu. To naravno ima uticaja i na travnatu površinu. Kada je vrelo, podloga omekša i loptica manje odskače, a može postati i brža. Trava je klizava i kretanje zahtijeva maksimalan oprez i prilagođavanje koraka. Koliko sam shvatio, temperatura će malo pasti naredne nedelje. Nadam se prijatnijem vremenu za igru, ali i za publiku, jer nikome nije lako na 35 stepeni - zaključio je Đoković.