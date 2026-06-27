Đoković: Naravno da navijam za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku na Mundijalu

Jedan od najboljih tenisera svijeta Novak Đoković iskoristio je zvanično obraćanje medijima uoči starta Vimbldona (Wimbledon) kako bi se dotakao aktuelnog Svjetskog fudbalskog prvenstva, poslavši pritom veliku podršku reprezentacijama iz našeg susjedstva.

Interesantno je da Đokoviću igranje na londonskoj travi tokom velikih fudbalskih smotri donosi posebnu sreću, s obzirom na to da je osvajao ovaj prestižni turnir u godinama kada su se održavali Mundijali u Brazilu (2014.), Rusiji (2018.) i Kataru (2022.). Legendarni teniser je kroz osmijeh priznao da fudbalska groznica ponekad skreće fokus javnosti s teniskih terena, ali da mu to nimalo ne smeta.

- Naravno, ljepše je kada utakmice gledate ispred televizora nego kada igrate, pa nisu svi potpuno fokusirani na vaš meč. Ali to je u redu. Tako je kako je - poručio je Đoković.

Kada je u pitanju rasplet na turniru u Americi, vlasnik 24 Grend slem titule nema dilemu kada je u pitanju konačni pobjednik, ali je jasno stavio do znanja za koga kuca njegovo srce.

- Naravno, navijam za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Uvijek podržavam reprezentacije sa Balkana i iz regiona. Francuska igra fantastično. To su reprezentacije koje su zaista impresivne. Ipak, mislim da će Portugal osvojiti Svjetsko prvenstvo - otvoreno je prognozirao srpski teniser.

Dok se priprema za svoj uvodni meč u Londonu, Đoković će, bez sumnje, jednim okom pratiti i dramatične bitke u nokaut fazi Mundijala, gdje će Zmajevi i Vatreni imati njegovu maksimalnu podršku.