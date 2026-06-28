Velika pobjeda BBC-ja u eri streaminga: Vimbldon ostaje na javnoj televiziji do 2033. godine

Dan pred početak 139. izdanja najprestižnijeg teniskog turnira na svijetu stigla je informacija da je britanski javni servis BBC produžio ugovor o prijenosima Vimbldona (Wimbledona) sve do 2033. godine.

U vremenu kada se sportski prijenosi sve brže sele na specijalizirane televizijske kanale i streaming platforme, ovo se smatra za veliku pobjedu BBC-a.

Novi sporazum garantuje da će najpoznatiji svjetski teniski turnir i narednih sedam godina ostati besplatno dostupan gledateljima u Ujedinjenom Kraljevstvu putem televizije, radija i digitalnih platformi BBC-ja.

Direktor BBC Sporta Aleks Kej-Dželski (Alex Kay-Jelski) istakao je da Vimbldon zauzima posebno mjesto u srcima britanske publike.

- Ovaj sporazum omogućava da nastavimo dugogodišnje partnerstvo s "All England Clubom" i u narednoj deceniji. Želimo ispričati još kvalitetnije priče, koristiti nove tehnologije i približiti gledateljima prvenstvo više nego ikada prije - poručio je Kej-Dželski.

Stoljeće zajedničke historije

Naredni Vimbledon bit će posebno emotivan za BBC, jer će 2027. godine biti obilježeno tačno 100 godina otkako je ova medijska kuća prvi put prenosila mečeve s travnatih terena Londona.

Publika će i dalje moći pratiti kompletan turnir putem BBC televizije, BBC iPlayera, BBC Radija 5 Live, BBC Soundsa, kao i internet stranice i mobilne aplikacije BBC Sport.

Ovogodišnje izdanje Vimbledona počinje u ponedjeljak, a titule brane Italijan Janik Siner (Jannik Sinner) i Poljakinja Iga Švjontek (Iga Świątek).

Bitka za sportska prava

Produženje ugovora predstavlja mnogo više od običnog poslovnog dogovora. Posljednjih godina tržište sportskih televizijskih prava prolazi kroz najveće promjene u svojoj historiji.

Specijalizirani sportski kanali, ali i globalne streaming platforme poput Netflixa, Amazona, Applea i DAZN-a, ulažu milijarde dolara kako bi preuzeli prijenose najvećih sportskih događaja. Time se nepovratno mijenja način na koji publika prati sport, dok tradicionalni modeli emitiranja sve teže uspijevaju zadržati najatraktivniji sadržaj.

Upravo zato novi ugovor BBC-ja s Vimbledonom smatra se velikim uspjehom javnog servisa i svojevrsnom pobjedom klasične televizije u eri digitalne revolucije.

Rekordna gledanost

Da interes publike ne jenjava potvrđuju i podaci o digitalnoj gledanosti. Tokom prošlogodišnjeg Wimbledona BBC je zabilježio rekordnih 69,3 miliona online pregleda putem iPlayera, internet stranice i mobilne aplikacije.

Time je srušen prethodni rekord od 54,3 miliona iz 2023. godine, što pokazuje da Wimbledon, uprkos promjenama u medijskom svijetu, ostaje jedan od najgledanijih sportskih događaja na planeti.