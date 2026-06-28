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SRPSKI TENISER

Nova uloga Đokovića u investicionom gigantu vrijednom preko 100 milijardi dolara

Volim da remetim status quo, kako na terenu, tako i izvan njega, poručio je Đoković

Novi poslovni angažman Đokovića. Platforma X

Z. V.

28.6.2026

Najbolji srpski teniser Novak Đoković preuzeo je novu poslovnu ulogu izvan sportskih terena. On je imenovan za savjetnika u kompaniji General Atlantic, jednom od najvećih i najutjecajnijih svjetskih investicijskih fondova.

Vijest o Đokovićevom angažmanu u ovoj renomiranoj američkoj firmi prvi je u petak objavio poslovni magazin Entrepreneur.

- Volim da remetim status quo, kako na terenu, tako i izvan njega - poručio je Đoković nakon što je preuzeo novu funkciju savjetnika.

General Atlantic je veliki investicijski fond koji ulaže kapital u kompanije širom svijeta, pokrivajući različite sektore – od naprednih tehnologija i zdravstva do poznatih potrošačkih brendova. Fond trenutno upravlja imovinom čija se vrijednost procjenjuje na više od 100 milijardi dolara.

U svojoj novoj ulozi, Đoković će koristiti svoje ime, iskustvo i globalnu mrežu kontakata kako bi pomogao fondu u identifikaciji kvalitetnih investicionih prilika i daljem razvoju poslovanja.

Kako se navodi, poznati teniser neće direktno upravljati finansijskim sredstvima, već će njegov angažman biti usmjeren na strateško savjetovanje i korištenje njegovog utjecaja u poslovnim procesima kompanije.

# NOVAK ĐOKOVIĆ
# GENERAL ATLANTIC
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