Nova uloga Đokovića u investicionom gigantu vrijednom preko 100 milijardi dolara

Najbolji srpski teniser Novak Đoković preuzeo je novu poslovnu ulogu izvan sportskih terena. On je imenovan za savjetnika u kompaniji General Atlantic, jednom od najvećih i najutjecajnijih svjetskih investicijskih fondova.

Vijest o Đokovićevom angažmanu u ovoj renomiranoj američkoj firmi prvi je u petak objavio poslovni magazin Entrepreneur.

- Volim da remetim status quo, kako na terenu, tako i izvan njega - poručio je Đoković nakon što je preuzeo novu funkciju savjetnika.

General Atlantic je veliki investicijski fond koji ulaže kapital u kompanije širom svijeta, pokrivajući različite sektore – od naprednih tehnologija i zdravstva do poznatih potrošačkih brendova. Fond trenutno upravlja imovinom čija se vrijednost procjenjuje na više od 100 milijardi dolara.

U svojoj novoj ulozi, Đoković će koristiti svoje ime, iskustvo i globalnu mrežu kontakata kako bi pomogao fondu u identifikaciji kvalitetnih investicionih prilika i daljem razvoju poslovanja.

Kako se navodi, poznati teniser neće direktno upravljati finansijskim sredstvima, već će njegov angažman biti usmjeren na strateško savjetovanje i korištenje njegovog utjecaja u poslovnim procesima kompanije.