Arina Sabalenka šokirala izjavom: „Ljudi me doživljavaju kao kučku zbog izgleda“

Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka (Aryna Sabalenka) smatra da je ljudi često doživljavaju kao "kučku" i to isključivo zbog njenih crta lica, odnosno onoga što opisuje kao "slavenski izgled".

Uoči starta Vimbldona (Wimbledon), gdje važi za jednu od glavnih favoritkinja za osvajanje svoje prve titule na londonskoj travi, teniska zvijezda je potpuno otvoreno govorila o predrasudama s kojima se bori.

Sabalenka, koja je u dosadašnjoj karijeri tri puta stizala do polufinala Vimbldona, nada se da će kolekciji Grand Slam trofeja s Australian Opena i US Opena konačno dodati i onaj najprestižniji u Londonu, prenosi ugledni "Daily Mail".

Iako važi za jednu od najvedrijih djevojaka u svlačionici, sklonu šali i plesu, 28-godišnja Bjeloruskinja priznaje da suparnice i publika često imaju potpuno pogrešnu sliku o njoj. Čak je i njena najbolja prijateljica s Tura, Španjolka Paula Badosa, u početku imala isti stav.

- Kad smo se upoznale, rekla sam joj: "Oh, mislila sam da si kučka!", a ona mi je uzvratila: "I ja sam mislila da si ti kučka!". Tada sam joj rekla: "Pa, pretpostavljam da to nije istina, pa možemo biti prijateljice." Odgovorila je: "Da, zapravo smo prilično slične." Mislim da je to jednostavno do stava koji imamo na terenu - ispričala je Sabalenka kroz smijeh.

Ona je dodatno pojasnila da njen prirodni izraz lica u javnosti često šalje pogrešne signale.

- Kad me vidite prvi put, vjerovatno ćete pomisliti da sam kučka zbog mog slavenskog lica. To definitivno ne pomaže. Kad hodam uokolo s tim bezizražajnim licem, bez emocija, mogu djelovati vrlo agresivno i razumijem zašto ljudi to misle. Ali, kada me bolje upoznate, shvatit ćete da je to jednostavno nešto s čime sam rođena - dodala je prva igračica svijeta.

Pored priča o izgledu, Sabalenka je u centru pažnje u Londonu i zbog toga što zajedno s prvim teniserom svijeta Janikom Sinerom (Jannik Sinner) predvodi proteste igrača koji od Vimbldona zahtijevaju veći nagradni fond. Zvijezde su prošle sedmice, baš kao i na Rolan Garosu, ograničile svoje medijske nastupe na svega 15 minuta.

Iako je Vimbldon ove godine podigao nagradni fond za 20 posto, igrači tvrde da to nije dovoljno jer im taj iznos donosi tek nešto više od 14 posto ukupnog prihoda turnira, dok oni zahtijevaju minimalno 16 posto.

- Ovo radimo za cijeli Tur, ne za sebe. Radimo to za druge igrače koji se muče da bi uopšte unajmili trenera. Život za niže rangirane tenisere uopšte nije lak - poručila je Sabalenka.