Serena Williams kritikovala antidoping pravila uoči povratka na Wimbledon

Američka teniska legenda Serena Williams kritikovala je pravila antidoping testiranja koja od igrača zahtijevaju da svakodnevno prijavljuju svoju lokaciju, tvrdeći da ju je, kako je kazala, neprofesionalan sistem odvratio od ranijeg povratka iz penzije.

Williams će u utorak odigrati prvi meč u singlu od 2022. godine, kada se u prvom kolu Wimbledona sastaje s Australkom Mayom Joint.

Četrdesetčetverogodišnja Amerikanka vratila se tenisu nakon četiri godine pauze, nastupivši u dublu na turnirima u Queen’s Clubu i Berlinu, prije nego što je odlučila povratak proširiti i na singl na Wimbledonu. Na londonskom Grand Slamu igrat će i dubl sa sestrom Venus, piše AFP.

Njena odluka da se vrati na teren donijela joj je, međutim, i dodatne obaveze izvan njega. Prije zvaničnog povratka na WTA Tour morala je nekoliko mjeseci biti uključena u program antidoping testiranja.

Prema pravilima o prijavljivanju lokacije, teniseri moraju za svaki dan u godini navesti gdje će se nalaziti i u kojem vremenskom periodu mogu biti dostupni za testiranje. Odbijanje testa ili tri propusta u prijavljivanju lokacije u roku od 12 mjeseci mogu dovesti do sankcija.

- Iscrpljujuće je. Promijenili su pravila. Nisam znala neka od njih. Ako propustite test izvan svog prijavljenog termina, i to se računa kao propušten test. Kao da ne mogu otići po svoju djecu - rekla je Williams novinarima na Wimbledonu.

Dodala je da smatra da sistem mora biti razumniji.

- Neprofesionalno je. Mrzim to. Potrebno je, ali ako želim otići negdje izvan svog termina, trebalo bi da mogu to uraditi, a da se ne računa kao propušten test. To je bio jedan od velikih razloga zbog kojih se nisam željela vratiti, jer je zaista teško - kazala je Williams.

Njene kritike dolaze nekoliko dana nakon što je Međunarodna agencija za integritet tenisa izrekla četverogodišnju suspenziju bivšoj pobjednici Wimbledona Marketi Vondroušovoj. Čehinja je u decembru odbila antidoping test, navodeći da se plašila pustiti službenu osobu za testiranje u svoj dom.

Williams, majka dvije djevojčice, rekla je da joj svakodnevne obaveze dodatno otežavaju prilagođavanje pravilima.

- Prilično sam zauzeta. Vodim kompaniju za ulaganje rizičnog kapitala, putujem svijetom i imam djecu. Mogu biti u mnogo različitih gradova u različito vrijeme - rekla je.

Ipak, istaknula je da razumije potrebu za testiranjem kako bi sport ostao čist, ali da joj je disciplina stalnog prijavljivanja lokacije izazovna.

Williams je 2022. godine, nakon poraza u trećem kolu US Opena od Ajle Tomljanović, rekla da se udaljava od tenisa, što je tada shvaćeno kao kraj njene karijere.

I sada priznaje da nije potpuno sigurna da je povratak u singl bio ispravna odluka.

- Imala sam rok do ponedjeljka da odlučim. Mislim da sam odlučila u nedjelju. Nisam bila sigurna do tada. Iskreno, još nisam potpuno sigurna, ali vidjet ćemo - rekla je Williams.

Dodala je da joj je motiv za povratak želja da igra pred svojom djecom.

- Moja očekivanja su prvi put u karijeri drukčija. Mislim da ću zaista uživati na terenu. Očekujem da ću biti nervozna, ali bila sam nervozna u svakom meču koji sam odigrala. To pokazuje strast, ljubav i koliko mi je stalo - kazala je Williams.

Serena Williams osvojila je 23 Grand Slam titule u singlu, od čega sedam na Wimbledonu.