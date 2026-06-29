Đoković juri historiju, Džumhur osmi put u Londonu, vraća se Serena Vilijams

Najprestižniji teniski turnir na svijetu, Vimbldon (Wimbledon), danas otvara svoja vrata, a naredne dvije sedmice London će biti centar svjetskog tenisa.

Prema tradiciji, Centralni teren u 14:30 sati otvorit će prošlogodišnji šampion Janik Siner (Jannik Sinner). Prvi reket svijeta i prvi nosilac turnira želi nastaviti dominaciju svjetskim tenisom, a prvi rival bit će mu srbijanski teniser Miomir Kecmanović (Miomir Kecmanović).

Veliku pažnju prvog dana privlači i Novak Đoković (Novak Djokovic), koji na londonskoj travi lovi rekordnu 25. Grand Slam titulu i osmi trofej na Vimbldonu. Srbijanski as preskočio je kompletnu sezonu na travi, a na startu turnira igrat će protiv Kineza Jibinga Vua (Yibing Wu).

Bosna i Hercegovina će svog predstavnika imati u utorak, kada će najbolji bh. teniser Damir Džumhur (Damir Džumhur) započeti svoj osmi nastup na Vimbldonu. Protivnik će mu biti domaći teniser Artur Feri (Arthur Fery).

Kod teniserki prvo ime turnira je Arina Sabalenka (Aryna Sabalenka), koja će u prvom kolu igrati protiv srbijanske predstavnice Teodore Kostović (Teodora Kostović).

Među glavnim favoritkinjama za naslov je i braniteljica trofeja Iga Švjontek (Iga Świątek), koja će pokušati odbraniti prošlogodišnju titulu na londonskoj travi.

Posebnu draž ovogodišnjem Vimbldonu dat će povratak legendarne Serene Vilijams (Serena Williams), koja se nakon četiri godine pauze ponovo vraća na najpoznatiji teniski turnir svijeta.

Pred ljubiteljima tenisa su dvije sedmice vrhunskih mečeva, velikih okršaja i borbe za jedan od najprestižnijih trofeja u sportu.