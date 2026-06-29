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VIMBLDON

Đoković uz mnogo muke izbacio Kineza Vua i prošao u drugo kolo

Meč je odigran na centralnom terenu pod zatvorenim krovom, a trajao je tri sata i 16 minuta

Novak Đoković. AP

M. Až.

29.6.2026

Novak Đoković teže nego što se očekivalo izborio je plasman u drugo kolo Vimbldona , nakon što je u četiri seta savladao kineskog tenisera Jibinga Vua sa 3:1 (6:4, 5:7, 6:4, 6:4).

Meč je odigran na centralnom terenu pod zatvorenim krovom, a trajao je tri sata i 16 minuta, uz veliku borbu i oscilacije u igri srbijanskog tenisera.

Iako je Đoković prvi set riješio relativno sigurno u svoju korist rezultatom 6:4, Vu je u nastavku pokazao da se ne planira lako predati.

U drugom setu kineski teniser je zaigrao izuzetno agresivno, pogađao linije i snažno pritiskao riternom, što mu je donijelo preokret i osvajanje seta sa 7:5, čime je izjednačio na 1:1.

Taj gubitak seta podigao je nivo igre Đokovića, pa su treći i četvrti set donijeli pravu rovovsku bitku za svaki poen. Vu je i dalje držao visok tempo, ali nije uspio slomiti iskustvo i smirenost 24-strukog Grand Slam šampiona.

U odlučujućim trenucima Đoković je ubacio u višu brzinu, napravio ključne brejkove i oba seta dobio identičnim rezultatom 6:4, čime je osigurao plasman u narednu rundu turnira.

# WIMBLEDON
# NOVAK ĐOKOVIĆ
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