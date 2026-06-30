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LONDON

Damir Džumhur danas započinje svoj osmi nastup na Vimbldonu

Najbolji bh. teniser u prvom kolu igra protiv domaćeg predstavnika Artura Ferija

Damir Džumhur. AP

M. R.

30.6.2026

Bosna i Hercegovina će i ove godine imati svog predstavnika na najprestižnijem teniskom turniru svijeta. Najbolji bh. teniser Damir Džumhur (Damir Džumhur) drugog dana 139. izdanja Vimbldona (Wimbledon) će započeti svoj osmi nastup u Londonu. 

Džumhuru će s druge strane mreže stajati domaći teniser Artur Feri (Arthur Fery) s kojim se do sada nije sastajao. Njihov meč zakazan je za 13:30 sati na terenu broj 16.

Bh. teniser trenutno zauzima 105. mjesto ATP liste, dok je Feri rangiran devet pozicija niže. 

Iskusni Sarajlija iza sebe ima bogatu karijeru u kojoj je osvojio titule u Sankt Peterburgu (2017), Moskvi (2017) i Antaliji (2018), pri čemu je upravo u Turskoj stigao do jedine ATP titule osvojene na travnatoj podlozi.

Iako mu je ovo već osmi nastup u Londonu, Džumhur (34) do sada nije uspio napraviti iskorak na Wimbledonu. Najdalje je stizao do drugog kola, što će pokušati nadmašiti ovogodišnjim nastupom.

S druge strane, deset godina mlađi Feri će pred domaćom publikom tražiti vrijednu pobjedu protiv iskusnijeg rivala, dok će Džumhur nastojati potvrditi ulogu blagog favorita i izboriti plasman u drugo kolo, gdje bi ga čekao znatno zahtjevniji izazov.

# LONDON
# WIMBLEDON
# DAMIR DŽUMHUR
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