Damir Džumhur danas započinje svoj osmi nastup na Vimbldonu

Bosna i Hercegovina će i ove godine imati svog predstavnika na najprestižnijem teniskom turniru svijeta. Najbolji bh. teniser Damir Džumhur (Damir Džumhur) drugog dana 139. izdanja Vimbldona (Wimbledon) će započeti svoj osmi nastup u Londonu.

Džumhuru će s druge strane mreže stajati domaći teniser Artur Feri (Arthur Fery) s kojim se do sada nije sastajao. Njihov meč zakazan je za 13:30 sati na terenu broj 16.

Bh. teniser trenutno zauzima 105. mjesto ATP liste, dok je Feri rangiran devet pozicija niže.

Iskusni Sarajlija iza sebe ima bogatu karijeru u kojoj je osvojio titule u Sankt Peterburgu (2017), Moskvi (2017) i Antaliji (2018), pri čemu je upravo u Turskoj stigao do jedine ATP titule osvojene na travnatoj podlozi.

Iako mu je ovo već osmi nastup u Londonu, Džumhur (34) do sada nije uspio napraviti iskorak na Wimbledonu. Najdalje je stizao do drugog kola, što će pokušati nadmašiti ovogodišnjim nastupom.

S druge strane, deset godina mlađi Feri će pred domaćom publikom tražiti vrijednu pobjedu protiv iskusnijeg rivala, dok će Džumhur nastojati potvrditi ulogu blagog favorita i izboriti plasman u drugo kolo, gdje bi ga čekao znatno zahtjevniji izazov.