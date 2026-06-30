Senzacija na Vimbldonu: Kvalifikant izbacio petog tenisera svijeta Bena Šeltona

Finski kvalifikant Oto Virtanen (Otto Virtanen), 140. teniser svijeta priredio je najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela Vimbldona (Wimbledona).

U dramatičnom meču prvog kola savladao je petog igrača svijeta, Amerikanca Bena Šeltona (Bena Sheltona), rezultatom 6:4, 3:6, 6:7 (8), 6:2, 7:6 (9) nakon gotovo četiri i pol sata igre.

Virtanenu je ovo drugi nastup u glavnom na Vimbldonu, do kojeg je došao nakon tri pobjede u kvalifikacijama.

Prije dvije godine također je uspješno prošao prvu prepreku, ali ga je u drugom kolu, nakon pet setova, zaustavio Amerikanac Tomi Pol (Tommy Paul). U borbi za treće kolo, 25-godišnji Finac igrat će protiv domaćeg predstavnika Artuta Ferija (Arthura Feryja), 114. igrača na ATP ljestvici. Feri je u prvom kolu bio bolji od Damira Džumhura s 3:6, 6:2, 6:2, 6:1.

Virtanen je 25-godišnji finski teniser čija je profesionalna karijera počela 2018. godine. Na ATP razini ima 17 pobjeda i 26 poraza, nije osvojio nijedan turnir, a od nagradnih fondova zaradio je nešto više od milion eura. Najbolji plasman na ATP listi bilo mu je 91. mjesto u novembru 2024. godine.

Ben Šelton prošle godine igrao u četvrtfinalu

Šelton je lani u Ol Ingland Klubu (All England Clubu) stigao do četvrtfinala, gdje ga je porazio Janik Siner (Jannik Sinner). Talijan, koji ove godine brani naslov, zaustavio je Šeltona (Sheltona) i godinu prije toga u osmini finala.

Riječ je o 23-godišnjem Amerikancu koji profesionalno igra od 2022. godine. U karijeri ima omjer od 136 pobjeda i 87 poraza, osvojio je šest titula i zaradio je više od 13 miliona eura. Najbolji ranking mu je peto mjesto.