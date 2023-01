Novak Đoković nakon poraza: Moguće je da mi opet slijedi duža pauza

Novak Đoković završio je učešće na Australijan openu u četvrtom kolu porazom od Hjeona Čunga, ali se veći problem što se vratila povreda lakta.

Đoković je izgubio od Južnokorejca rezultatom 7:6 (7-4), 7:5, 7:6 (7-3) za skoro tri i po sata igre i potom otkrio da mu se vratio bol zbog kojeg je pauzirao šest mjeseci.

On je istakao da ne zna šta ga čeka, da postoje razne mogućnosti, ali da mora da sačeka nalaze ljekarske ekipe.

"Nije operacija bila na stolu jer sam bio uvjeren od svih stručnjaka da operacija nije bila najbolja opcija u to vrijeme. Da li će se pojaviti kao mogućnost – ne znam. Moram da se konsultujem sa njima. Očigledno da nisam ni blizu 100 postotnog zalječenja ove povrede i pri kraju prvog seta je počelo malo više da boli i pod antiinflamatornim lijekovima koje nikako ne volim. Na njima sam živio godinu i po dana, pa sam opet morao da ih koristim da bih izdržao turnir – nije to strano, mnogi sportisti na visokom nivou to konzumiraju, ali ta hemija ima nus pojave", rekao je Đoković.

Novak je pokušavao da lijekovima drži upalu pod kontrolom, djelimično je uspijevao, ali ne želi više ni to da radi.

"Definitivno moram da uzmem neke stvari u obzir koje na duže staze mogu da budu rješenje, kako ne bih više bio u ovim situacijama, da tražim kratkoročna rješenja. Danas za sutra, to nije ispravno niti želim da se suočavam sa ovakvim situacijama. Vidjećemo, možda je opet duža pauza preda mnom, ne znam, moraću da snimim i vidim šta se događa".

Za kraj, potvrdio je da nije završio sa tenisom i da će se vratiti kada potpuno zaliječi povredu lakta.

"Ako niste zdravi, ne možete da radite svoj posao. Prvi put sam u toj situaciji, ali ne treba biti pesimističan i negativan, već potpuno suprotno. Ako se pogleda šira slika, imam nevjerovatnu karijeru i blagoslov da se bavim ovim poslom. Ne treba razgovarati o tome i biti tužan zbog ove situacije – nisam doktor, moram da pratim šta drugi ljudi govore, ali sam se uvijek trudio da imam kritičko mišljenje i, na osnovu tih mišljenja, donesem odluku uz podršku najbližih. Ne osjećam da je tenis iz mene izvukao svu motivaciju. Naprotiv, tenis mi je platforma za razvoj kao čovjeka, moje ljubavi i strasti, nešto što me čini sretnim. Ako je samo to pitanje, onda nema dileme – nastaviću da igram. Ali situacija je trenutno takva da moram da se nosim sa ovim problemima i nadam se boljem sutra. Nisam sam u ovome, privilegija je da imam pristup najboljim ekspertima i ljudima koji imaju mnogo iskustva sa ovim povredama", zaključio je Đoković.