Britanski teniser smatra: Đoković ne dobija poštovanje koje zaslužuje, voljet će ga kada se penzioniše

Nekadašnji britanski broj 1, a sada komentator BBC-a Džon Lojd (John Lloyd) rekao je kako smatra da se Novaku Đokoviću ne ukazuje poštovanje koje je zaslužio, kako od strane navijača, tako i od samih novinara.

Lojd ističe da je to bizarno, ali misli kako će se to promijeniti kada se on odluči penzionisati.

- Pričamo o ovoj eri, a on u ovoj eri veliki zbog toliko stvari. Nažalost, on je u ovoj eri sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom (Roger), ako pogledamo Endija Mareja (Andy Murray), on je malo ispod te ekipe. Svi su oni sjajni igrači, ali oni imaju popularnost kod navijača i kod novinara koju Novak nema i zaista dobija jako loš tretman od te dvije strane - rekao je Lojd.

Kaže da Đoković sada ne dobija poštovanje i ljubav navijača, ali da će im nedostajati kada odluči završiti svoju karijeru.

- On je jedan od tih igrača. Džimija Konorsa (Jimmy Connors) su posmatrali na dosta pozitivniji način kada se vratio. Kada se vrate kao konsultanti ili kada da se vrate u poznim godinama, gledaoci polude za njima. Bit će "nisam bio preveliki tvoj fan, ali sada poštujem činjenicu da si bio nevjerovatan", tako će se ljubav svijeta vratiti. Smatram da će upravo tako biti sa Novakom - kazao je Lojd.