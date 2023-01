Đoković čestitao Božić, pa govorio o povredi: Nije ništa ozbiljno

- Nije ništa ozbiiljno. Da jeste ne bih mogao da nastavim. Uzeo sam medicinski tajm aut, dobio lijekove i vratio se na teren. Najvažnije je bilo da mu ne dozvolim da napravi brejk u tom periodu. To je bio ključ. Što je meč odmicao zadnja loža je bila sve više zagrijana i manje me je boljelo. Nadam se da će za finale biti sve OK - istakao je Đoković.

Jedan od odlučujućih trenutaka u meču bio je kada je na brejk loptu pri rezultatu 4:3 u drugom setu, odservirao as od 200 kilometara na čas.

- Sa Danilom nikada nije lako. Uvijek morate da mijenjate brzinu, da miksujete servise, da ga natjerate da se ne osjeća komforno. Na ovom terenu koji je brz, teško je igrati protiv njega. Rizikovao sam, u tom trenutku je to prošlo, ne znači da će uvijek - zaključio je Đoković.