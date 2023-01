Zbog čega Đoković viče na Ivaniševića tokom mečeva: Novak ima pet pravila koja se poštuju

Novak Đoković dospio je u centar pažnje nakon što je u finalu turnira u Adelajdu otjerao brata Marka sa tribina. Đoković je poznat kao igrač koji često komunicira sa svojim timom.

Od njih traži savjete i riječi podrške kada ne ide, pohvale i ohrabrivanje kada ide sve po planu, ali nerijetko mu pukne film pa bijes iskali na svojim trenerima.

Đoković je sredinom drugog seta u finalu Adelejda protiv Sebastijana Korde vikao na svog trenera Gorana Ivaniševića. Nakon što je kod 3:3 ritern poslao u aut, slegao je ramenima i povikao prema Ivaniševiću:

- Šta da radim? Šta, štaaa?!

Ivanišević je kolutao očima, nije znao kako reagovati, međutim to je nešto na što je naviknuo. Đoković se često dere na njega, no nije to jer su u svađi, već kako bi izbacio negativnu energiju i dobio savjet.