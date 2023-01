Nadal: Nikada prije nisam imao ovakve probleme

- Mislim da je ovako bolje, izgubio sam, čestitao protivniku – jer je to sve sportski. Treba se boriti do kraja, to je suština sporta i to slijedim tokom svoje cijele karijere - izjavio je Španac.

- U pitanju je bila povreda kuka, koji me je bolio nekoliko dana, ali ništa slično kao danas. Ne znam da li je mišić ili sam kuk, imao sam probleme i prije, bio na tretmanima – ali nikada prije nije bilo ovako. Nisam mogao da se krećem, I dok ne uradim test neću znati šta je. Teško je znati šta je sa mnom – bez opsežnog pregleda – i sve ostalo bi bilo nezahvalno nagađanje. Umoran sam da pričam na ovu temu. Izgubio sam meč, trudio se. Ne znam da li sam mogao da ga dobijem i da sam bio zdrav. Razmišljao sam da predam, ali sam ipak odlučio da uradim sve što mogu dok god stojim na terenu – i odveo ga do regularnog kraja - kazao je osvajač 22 gren slem titule.

Težak moment

Novinarima je otkrio kako se osjeća poslije poraza.

- Možete i sami da zamislite koliko sam razočaran. Ovo nije bio pravi momenat da mi se ovako nešto desi. Ponekad je frustrirajuće, teško prihvatiti, umorni ste od svih povreda – iako je ovo težak moment, sutra je novi dan i treba sve početi ispočetka. Ne mogu da se žalim na svoj život, naravno, ali teških trenutaka u karijeri je bilo na pretek. Naravno da nisam mentalno uništen, ali nisam sretan. Nadam se da neću odsustvovati s terena previše, ali je potrebno uložiti puno treninga i truda da se vratim na željeni nivo tenisa. Puno puta sam to radio u karijeri, volim to što radim i nastojat ću da ponovo budem spreman za takmičenje jer je to moj način života. Kada nešto volite, uvek ćete nastojati da tako živite - podvukao je Nadal.