Endi Marej bio pred porazom, ali nakon skoro šest sati igre živaca uspio savladati Kokinakisa

Djelovalo je da će meč između Endija Marija i Tanasija Kokinakisa trajati beskonačno.

Igralo se skoro šest sati na Rod Lejver areni, tačnije pet sati i pedeset minuta, poslije kojih je britanski teniser slavio u drugom kolu Australijan opena sa 3:2, a po setovima je bilo 4:6, 6:7, 7:6, 6:3, 7:5.

Meč je bio nevjerovatan, a Australijanac je uspio da osvoji prva dva seta.

Kokinakis otvorio meč kao iz snova

Već u prvom setu moglo je da se primjeti da Tanasi ima u svojim rukama ritam koji prevashodno njemu odgovara. Pomagala mu je i domaća publika koja ga je gurala u svakom momentu i davala mu dodatnu motivaciju i gorivo. Nije bilo mnogo prilika za brejk u ovom dijelu, a i sve koje su se ukazale, bile su na Marijev servis. Jednu je bila dovoljna Australijancu u petom gemu da dođe do prednosti s kojom je zaključio prvi set.

Drugi set je opet donio dramu, koju je još jednom iskoristio Tanasi. Izgubio je Endi servis u pogrešnom trenutku i Kokinakis je imao još jednom prednost. Uprkos tri set lopte set je otišao u tajbrejk, ali nije bilo novog čuda.

Nevjerovatan preokret

Kako je krenuo treći set, djelovalo je da čudo jednostavno neće biti moguće i da će Endi morati da se oprosti od Australijan opena već na drugom koraku poslije tri seta. Izgubio je servis momentalno, gubio je sa 2:5 i servirao je za opstanak u čitavom meču. A onda se sve preokrenulo.

Izborio se Mari sa pritiskom, poravnao rezultat i uveo meč u novi tajbrejk. Tamo je na snazi bila igra živaca. Gotovo naizmjenično su servise gubili i jedan i drugi. Dobra stvar po Endija je ta što je uglavnom on konstantno bio u prednosti, a na kraju je realizovao jedinu set loptu koja mu se ukazala za produžetak drame.



Epski je bio početak i četvrtog seta. Čak šest brejk lopti je viđeno u prva tri gema ovog djela i to bez oduzetog servisa na obje strane. Naposlijetku, Endi je bio taj koji je napravio predah i prednost u šestom gemu, bio je u naletu, a to se domaćoj publici nije baš dopalo, jer je njihova nada bila u daljem padu. Dodao je Endi još dva gema do kraja i uveo meč u peti, odlučujući set.

Polako su krenuli da gube snagu i jedan i drugi, pa su gemovi u posljednjem, petom setu, bili kratki, sa malo poena i šansi za brejk, kojih nije ni bilo do sedmog gema. Nije tada uspio Endi da zada konačni udarac, ali jeste u 11. gemu. Imao je četiri brejk lopte, uspio je da iskoristi jednu, a potom je u narednom gemu proslavio veliku pobjedu.