Zašto je Đoković najbliži tituli u Melburnu: Ovaj podatak sve govori

Srbijanski teniser Novak Đoković muči se sa povredom lijeve noge na Australijan openu, ali za sada uspješno odolijeva svim izazovima i redom ruši protivnike.



Tri kola su prošla u Melburnu, Novak je izgubio svega jedan set, a na posljednjem meču protiv Grigora Dimitrova bio je na izuzetno visokom nivou, iako noga skoro da nije prestajala da ga muči.

Alkaraz nije ni učestvovao

Čak četiri tenisera iz Top 10 je već ispalo sa turnira, dok prvoplasirani Karlos Alkaraz nije ni učestvovao. Đokoviću se put do 10. titule otvorio kako niko nije očekivao, a podatak koji pokazuje da je najbliži trofeju tiče se njegovog iskustva i prethodnih uspjeha.

Naime, Novak je jedini teniser koji je opstao na turniru, a da u svojoj riznici ima grend slem trofej. Do subote je to bio i Endi Mari, ali je on svoje učešće okončao porazom od Roberta Bautiste Aguta sa 3:1.

Favoriti podbacili

Također, Novak je uz Stefanosa Cicipasa jedini koji ima učešće na makar jednom grend slem finalu, što dovoljno govori o tome koliko su neki favoriti podbacili u Australiji.

Ono što najviše brine Novaka u ovom trenutku je povreda, ali povodom nje radi sve šta je u njegovoj moći. Motiv više za Đokovića može biti i to što bi se titulom u Australiji vratio na prvo mjesto na ATP listi, a jedini konkurent za to mu je u ovom trenutku Cicipas.