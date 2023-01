Tomislav Brkić iz Melburna za "Avaz": Možemo se nositi s najboljima

Bosanskohercegovački teniser Tomislav Brkić se zajedno sa svojim partnerom Gonzalom Eskobarom (Escobar) iz Ekvadora plasirao u 3. kolo Australijan Opena u parovima.

Izbacili favorite

U petak su savladali 11. nosioce, britansko - australsku kombinaciju Džejmi Marej/Majkl Venus (Jamie Murray/Michael Venus) sa 7:6, 6:4.

- Imali smo dobar turnir u Adelaidu, gdje smo igrali u polufinalu i izgubili upravo od ovog para. Tad smo pobjeđivali stvarno jake protivnike i pokazali da se možemo nositi s najboljima. Tako smo nastavili i ovdje. Odigrali smo jako dobar meč, a u 3. kolu nas opet očekuju teški protivnici, najvjerovatnije britansko – finski par Glaspul/Heliovara (Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara) koji su bili pobjednici turnira u Adelaidu. Igrali su i u završnici Mastersa krajem godine, ali i mi igramo dosta dobro, pa ćemo vidjeti –rekao je Brkić u razgovoru za „Dnevni avaz“.

Protiv Mareja i Venusa, kombinacija iz BiH i Ekvadora je odigrala odličan meč.

- Prije ove godine nisam imao priliku igrati protiv njih. A u tom izgubljenom meču u Adelaidu je isto bilo gusto. Vidjeli smo šta možemo bolje odigrati i probali ovaj put to primijeniti. Išlo je jako dobro, pogotovo smo dobro držali naš servis, iako su nam napravili jedan brejk. Ali vratili smo se odmah, dobili taj brejk, a kad dobijete set, odmah je lakše igrati. Kasnije je odlučio brejk na 3:3. Velika je stvar jer se radi o jednom od najboljih parova svijeta koji iza sebe imaju gren slem naslove, pogotovo Džejmi Marej. Ali smo pokazali da možemo igrati sa svakim. Idemo dalje boriti se, pa šta bude, mislim da imamo šanse i u sljedećem meču – smatra Brkić.

Vrijedni poeni

Njegov najbolji plasman u parovima je 40. mjesto, trenutno je 65. na ATP listi.

- Zadovoljan sam dosad, pogotovo što se tiče osvojenih poena za ranking. Osvojili smo 180 poena, a ako bi prošli sljedeće kolo, to bi bilo 360 poena. To su bodovi kao da osvojiš jedan ATP turnir i dobar pomak za moj ranking. Prošle godine nismo imali uspjeha na gren slemu, tako da ove godine ne moram braniti poene i osvojeno me dosta pomiče na listi – napominje Brkić i dodaje:

- Mislim da ulazim opet unutar 50 ukoliko prođemo sljedeće kolo, što bi nam puno značilo. Tad bih mogao uvijek igrati najjače turnire. Sezona je tek počela i nadam se da do kraja mogu doći do svog dosad najboljeg rankinga, odnosno biti bolji od 40. mjesta koje sam imao ranije – optimista je Brkić.

Šesti nosioci

Brkić vjeruje da će mu sljedeći protivnici biti par Glaspul/Heliovara, ali oni tek u subotu trebaju odigrati svoj meč 2. kola s australskim parom Hijikata/Kubler.

- Igraju večernji meč jer se radi o domaćem paru. Moguće je da ćemo mi igrati dan kasnije, ali i u ponedjeljak. Glaspul i Heliovara su šesti nosioci, stvarno su dobri, iako su novi tim. Ali su pokazali odlične igre dosad. Bit će velika borba, otvoren meč, a nadam se da možemo pružiti još jednu dobru igru – izjavio je Ljubušak.