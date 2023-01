Đoković: Samo se u moje povrede sumnja, drugi su žrtve

- Imam snimke od prije dve godine, MRI, ultrazvuk…. Da li ću to objaviti na mrežama, u dokumentarcu, ne znam. Zavisi kako se osjećam, možda hoću, možda neću… Ne zanima me šta ljudi pričaju i misle. Samo se nastavlja taj narativ oko mene, koji je drugačiji od drugih igrača. Navikao sam na to, i to mi daje dodatnu snagu. Tako da – hvala im na tome.

Prošle godine je Đoković izjavio da su pale neke maske kod ljudi…

- Padat će još mnoge maske, pogotovo maske koje su se stvorile u posljednje dvije godine s ovom situacijom. To me zanima da vidim.

Đoković će se u četvrtfinalu sastati sa Andrejem Rubljovom.