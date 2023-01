Otac Novaka Đokovića pravi probleme sinu, a to mu nije prvi put

Za razliku od njega, Novak nije poznat po svojim političkim ili nekim drugim vrstama ispada, ali njegov otac radi savršeno da bi nadomjestio to za obojicu.

Obrušio se i na Viškovića

U novembru 2022. godine stariji Đoković je prozvao i poznatog komentatora Nebojšu Viškovića:

– Svi oni ljudi, koji je bilo mnogo, i koji su gledali sa mnom pre neki dan meč u finalu Pariza… Kao da gledamo dansku televiziju, tako je prenosio taj komentator, pa je Novaka zvao Đoković.

Višković mu je nekoliko dana poslije za vrijeme meča Đokovića i Rubljova(Rublev) odgovorio na najbolji mogući način.

– Divno! Kakav ritern, kakav način da se završi set. Evo čujem i kolegu sa danske televizije. oduševljen je - rekao je Višković.

Inače, Višković prati Đokovića od njegovih početaka i rijetko ko srčano komentariše njegove mečeve kao on.

Otac najboljeg tenisera je za vrijeme incidenta sa Novakovom vizom za ulazak u Australiju prošle godine, pozivao i na proteste koje je na kraju i održao govoreći kako globalisti žele da upropaste njegovog sina.

– Nema budućnosti za našu djecu na ovakav način. Globalisti žele da upropaste sve... Imaju tri mogućnosti, da priznaju grešku. Da odbiju njegov ulazak ili da kažu da su jači od Boga i da mogu da rade šta hoće. Mislim da je ovo treće.

Napadao i Nadala i Federera

Srđan Đoković je imao česte ispade i prema Novakovim suparnicima, Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru (Roger).

Nije poznato šta je tačno pogodilo Srđana da komentariše na ovaj način velikane sporte poput Nadala i Federera, a pogotovo ovog drugog kojeg je smatrao smrtnim neprijateljem svoga sina.

– Federer gaji toliki animozitet prema Novaku… Šta misliš, zašto on i dalje igra u 40. godini? To je onako baš super? To je pošto mu ‘dišu za vrat’ i Nadal i Novak, pa ne može da preboli činjenicu da će oni biti bolji od njega.

Federer je sjajan teniser, ali to se ne bi moglo reći kada je reč o njegovoj ljudskosti. On je ljubomoran na Novaka od trenutka kada se pojavio, jer je znao da je bolji od njega i da će ga prevazići - govorio je Đoković stariji.

Novak je često znao i izbacivati svog oca i druge članove porodice ili trenerskog tima iz lože, zbog kako on kaže nemoći u meču, ali i zbog komentara koji su ga znali izbaciti iz takta od strane njegovog oca.

Roditelji sportista su znali sa ispadima biti čest krivac za kraj karijere njihove djece. Novakova sreća je u tome što je jako talentovan, pa mu ovo nije moglo upropastiti karijeru, ali da mu je otežala – to je sigurno.