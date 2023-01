Ivanišević otkrio detalje o Đokoviću: On je sa druge planete, čudim se kako njegov mozak radi

Goran Ivanišević otkrio je nevjerovatne detalje o Novaku Đokoviću, trenizima, odnosima i psovkama. Đoković je pobjedom nad Stefanosom Cicipasom (Tsitsipas) osvojio svoj deseti Australijan open i ujedno se izjednačio sa Rafaelom Nadalom.

Najbolja titula u karijeru

- Morao bih se složiti s onim što je Novak rekao. Ovo je njegova najbolja titula u karijeru, ne samo zbog situacije koja se dogodila prošle godine i zbog toga se vratio i zadnje tri sedmice su mu bile ekstremno teške. Mislio sam da sam 2021. godine vidio sve, kada je slavio uz problemom sa trbušnim mišićem, ali ovo je bilo nevjerovatno. Igrati ovako, sve bolje iz dana u dan, to je impresivno rekao je Ivanišević.

Zatim je govorio njegovoj volji te dodao.

- Ne bih rekao 100 posto, ali 97 posto igrača na Touru bi, ako u subotu dobiju rezultate magnetne rezonance, otišli ravno u svlačionicu i povukli bi se sa turnira. Ali ne i on. On je sa druge planete, radim sa njim četri godine, ali još uvijek se čudim kako njegov mozak radi. Svaki dan je sve bolj i bolji. Nisam ovo očekivao – rekao je Ivanišević.

Saradnja sa Đokovićem

- Učim sve vrijeme. On je sve luđi i luđi. Nema kraja ludilu, on je nestvaran. Ne znam kako to opisati. Vjerovatno ću još nešto novo vidjeti. Nevjerovatno – izjavio je Ivanišević.

Znam da je bio emotivan na turniru. Mi pričamo, on priča, ali na način na koji je osvojio turnir, kako je igrao danas, bilo je dobrog i lošeg tenisa, ali nije važno, važno je da je osvojio svoj deseti Australijan open.

Novak je nekoliko puta nakon poena oštro reagirao gledajući u Ivaniševića i tražio je od njega da mu daje savjete. Pri tome je psovao i vikao na njega.

- Mogao bih o tome pričati 10 dana. Ja sam bio teniser i bio sam isto pomalo lud. Razumijem kako se osjeća. Ovo je finale. Ne smeta mi – rekao je Ivanišević.