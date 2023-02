Direktor Australijan opena otkrio da li je Đoković lažirao povredu

Nakon toga neki su mislili da je lažirao povredu, pa je Đoković kazao da ga to posebno vrijeđa te da će pokazati snimke koje potvrđuju njegovu priču.





- Niko ne može ponoviti ovo što Đoković radi. Imao je pukotinu od tri centimetra u zadnjoj loži. Vidio sam snimke, liječnici će reći istinu. Bilo je puno špekulacija o tome je li to istina ili ne.



Teško je povjerovati da neko može raditi sve ovo s tom vrstom povrede. On je nevjerovatan, nosio se s tim ekstremno profesionalno.

On je toliko koncentrisan na ono što radi. Svake minute svakog dana. To što jede, pije, to što radi i kako radi.

Nema slomova, ni mentalnog ni u bilo čemu šta radi. Prošao je kroz puno toga da bi osvojio 10 Australijan open i mislim da se to nikad neće ponoviti - zaključio je Tili.