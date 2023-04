Đoković na konferenciji za medije: Uvijek sam otvoren za Sarajevo

Fokusiran na Banju Luku

Đoković je komentarisao i svoje prethodne povrede, kao i svoju sezonu na turnirima koji se igraju na šljaci.

- Misli i pažnja su usmjereni samo na Banju Luku. Dvadeset godina se bavim tenisom i umorio sam se od razgovora o temi šta je plan. Više cijenim prisutnost u trenutku kako vrijeme odmiče. Ne želim pričati o nastavku sezone. Znate koji su mi najveći ciljevi u ovoj fazi karijere. Lakat je dovoljno dobro. Nadam se da će sve biti u potpunosti spremno za nastavak sezone.

Govorio je i o svom razmišljanju prije početka turnira.

- Pa najveća mi je prepreka teniser iz Srbije. Zove se Novak Đoković. On mi je uvijek najveća prepreka. Ako njega savladam, mogu i sve ostale, uz dužno poštovanje. Najteža je ta unutrašnja borba – kazao je Đoković.

Moguć dolazak u Sarajevo

Radovao sam se meču u Sarajevu zbog znanih okolnosti. Ni to nije isključeno, nezvanične, humanitarne mečeve je lakše organizovati. Trebaju se uskladiti rasporedi, kako moji, tako i od ostalih učesnika. Moraju se uklopiti te stvari i kockice. Adria Tour je organizovan kada nije bilo zvaničnih turnira. To je bilo fantastično. Zašto da se to ne organizuje opet? Mislim da se pojavila ta ideja plemenita i da se ujedine ljudi kroz sport. Ako se prikaže prilika za Sarajevo, ja sam uvijek otvoren za to – zaključio je Đoković.