Rumunjka otvorila srce o Đokoviću: Novak mi je spasio karijeru!

Rumunjska teniserka Andrea Prisakariju nikada nije krila da je veliki ljubitelj Novaka Đokovića, što je još jednom potvrdila nedavno gostujući u podkastu.

Inspiracija godinama

Andrea tvrdi da je Novak odigrao ključnu ulogu u spašavanju njene karijere i da joj je bio inspiracija posljednjih godina. Podsjetimo, Rumunjka je profesionalno počela da igra tenis 2018. godine, ali je uslijed finansijskih problema igrala samo ITF turnire.

- Đoković mi je zauvijek inspiracija. Jedan je od rijetkih koji zaista pomaže teniserima iz Srbije. On ih zapravo sponzoriše. Nevjerovatno je šta radi, nemam riječi da ga opišem. Mislim, mnogo puta je i meni spasio karijeru kroz ove godine - rekla je Andrea za "Meč Point Kanada" i dodala:

- Kada sam bila junior tražila sam njegove snimke na Jutjubu. Samo sam gledala i gledala i zaspala sa njegovim glasom u sobi. Budila sam se zbog toga i opet iznova gledala snimke. Dakle, on je definitivno nevjerovatan. Svaki dan me inspiriše, on je moj, šampion, broj jedan. Odrasla sam gledajući njega, živa je legenda i za mene je ispred svih.

Fascinacija Novakom

Ta Andreina fascinacija Novakom očigledno je pogrešno protumačena od strane pojedinih ljudi, te joj je jedan od pratilaca joj je nedavno postavio veoma čudno pitanje na Instagramu.

- Da li ste zaljubljeni u Novaka Đokvoića ili mu se samo divite kao i mi ostali? - u potpisu navijač iz SAD.

Andrea je odmah objavila to pitanje, ali i odgovor koji mu je uputila.

- Isuse, da li je ovo pitanje stvarno? Ovaj čovjek me je u suštini "odgajao", odrasla sam gledajući ga na TV-u. Zar ne možemo da cijenimo druge ljude ovih dana samo zato što možemo? On je moja inspiracija, nisam zaljubljena ili tako nešto. To je jednostavno divljenje njegovim radom.