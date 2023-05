Đoković zabrinuo fanove: Ne znam do kada ću biti gladan titula

Prvi reket svijeta, Novak Đoković, boravi u Italiji, gdje ga u petak očekuje prvi meč na Mastersu u rimu. Đoković je u srijedu navečer posjetio i Milan, kako bi odgledao utakmicu polufinala Lige prvaka, a prethodno je dao intervjuu za poznati italijanski list „Gazzetta dello Sport“.

- U vašoj zemlji ima svega: tradicije, kulture, dobre hrane, strasti prema sportu i posebno za tenisom. Italija je osvojila moje srce. Uvijek sam s posebnom pažnjom pratio šta se dešava u vašoj zemlji. I onda, veoma smo slični karakterom, volimo uživati u životu, srdačni smo i strastveni, volimo jake emocije – kazao je Novak Đoković.

Đoković je govorio i o prvom meču koji je odigrao na rimskoj šljaci.

- Svakako da je jedno od najljepših sjećanja ta prva titula 2008. godine, kada sam u finalu pobijedio Vavrinku. Imao sam samo 20 godina, a osvojio sam trofej na jednom od najljepših i najvažnijih turnira. Tada još nije bio postavljen novi Centralni teren, igrali smo na Pjetranđeliju, što je, vjerovatno, najljepši teren, sigurno jedan od onih gdje se strast i podrška osjećaju najjače – rekao je prvi reket svijeta.

Na pitanje da li je još gladan titula, Novak je rekao:

- Ne znam koliko ću još biti gladan titula, mogu vam garantovati da je to još prisutno kod mene, barem sada. I to me motiviše – zaključio je razgovor Đoković.