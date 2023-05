Đoković o poruci koja je izazvala reakcije: Ovo je najmanje što sam mogao uraditi, ponovio bih isto

Novak Đoković je Rolan Garos otvorio sigurnom pobjedom nad Aleksandrom Kovačevićem, a nakon meča pažnju javnosti privukla je ispisana poruka tenisera iz Srbije na TV kameri.

- Kosovo je srce Srbije, stop nasilju - napisao je Đoković.

O tome je dosta govorio na konferenciji za medije.

- Nisam političar, niti imam namjeru da ulazim u debate. Boli me kao Srbina šta se događa na Kosovu, naši ljudi su protjerani iz općina. Ovo je najmanje što sam mogao da uradim. Kao javna ličnost, nezavisno od oblasti, osjećam obavezu da iskažem podršku našem narodu i cijeloj Srbiji. Mislim da mnogi ne znaju šta budućnost donosi za Kosovo, ali bitno je pokazati slogu u ovakvim situacijama. Čujem da je bilo dosta primjedbi na društvenim mrežama. Ne znam da li će me neko kazniti ili nešto slično, ali opet bih to ponovio - rekao je Đoković.