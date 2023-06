Đoković dobio savjet uoči meča protiv Alkarasa: Mora ovo raditi

Cijeli teniski svijet s nestrpljenjem čeka današnji meč Novaka Đokovića i Karlosa Alkarasa. Đoković i Alkaras igraju polufinale Rolan Garosa.

U ovom trenutku radi se o dvojici najboljih tenisera planete. "Finale prije finala" zakazano je za 14.45 sati na stadionu “Filip Šatrije” u Parizu.

Kladionice favorizuju mladog Španca, trenutno prvog tenisera svijeta, koji je na impresivan način stigao do polufinala, ali Novak je Novak - veliki šampion kojeg samo neznalice mogu da potcijene, piše Sportal.



Đoković ima i veliku šansu da ispiše historiju na ovogodišnjem Rolan Garosu, jer bi titulom postao rekorder po osvojenim grend slemovima (23:22 za Noleta protiv Nadala), a ujedno bi postao i prvi teniser ikada koji bi u svom vlasništvu imao najmanje po tri titule sa svakog Grend slema.

Svoje viđenje pred duel koji čeka svaki ljubitelj tenisa u svijetu dao je i stručni konsultant Eurosporta Mats Vilander. On je posavjetovao Đokovića i istakao da će Novak morati od starta da prikaže najbolju moguću verziju sebe i da ne smije da ima “kasno paljenje”, kao u četvrtfinalu.

Ili mnogo puta prije toga.

Također, legendarni Šveđanin ističe i da će Novak morati da bude mnogo agresivniji u igri, više nego što je to do sada bio slučaj.

- Vjerujem da će Novak pokazati svoju najbolju verziju. Protiv Karena Hačanova nije to radio u ranoj fazi meča, a ako to bude radio i protiv Alkarasa, to nije dobro, jer bi Alkaras mogao da mu pobjegne i onda će to biti jako težak meč. Svakako očekujem jako težak meč za Novaka... spor teren, teške lopte, Novak mora da igra riskantan tenis, što nije baš morao da radi do sada - zaključio je Vilander.