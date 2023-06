Nekada je maštala i da se uda za njega: Žestoko je kritikovala Đokovića, a Ukrajinka se sada smije s njim

Kostjuk je pozivala Đokovića na reakciju kada je počela agresija na njenu domovinu. Prozvala je tada i Rafaela Nadala.

Kasnije je žestoko kritikovala Srđana Đokovića koji je snimljen sa navijačima koji su držali rusku zastavu.

- Ne znam kakva su pravila, ali to ne smije da bude dozvoljeno. Šta god da kažem, mrzit će me do kraja života, posebno veoma agresivni Novakovi navijači.

Ljudi već to znaju, ne svi, ali mnogo Đokovićevih navijača je veoma agresivno i to sam sama iskusila - rekla je tada Kostjuk.