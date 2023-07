Britanski novinar napravio gaf, Azarenka mu poručila: Ti znaš da ja nisam iz Rusije, zar ne

Azarenka je privukla pažnju nakon novinarskog gafa na konferenciji za medije. Britanski novinar je pitao dvostruku Gren slem pobjednicu i zlatnu olimpijku: "Šta zapravo Vimbldon znači Rusiji i je li to velika stvar u tvojoj zemlji?"

Azarenka nije imala odgovor na ovo pitanje, a novinar je pitao kako se na Vimbldon generalno gleda u Rusiji.

- Loše si postavio pitanje. Mislim da je globalno Vimbldon najveći teniski događaj, uvijek je to bio i najstariji je naš turnir. To je legendarno mjesto. Kako je to u Rusiji, ja ne znam, jer nisam iz Rusije i ne mogu odgovoriti kako je u Rusiji - poručila je Azarenka.

Inače, Azarenka će prvi meč u singlu igrati sutra protiv Nadije Podoroske.