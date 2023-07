Bivši cimer otkrio detalje iz Đokovićeve mladosti: S njim probao alkohol, Gulbis mu je neprijatelj

Kozmin Georgesku (Cosmin Georgescu), bivši rumunski teniser i cimer Novaka Đokovića, otkrio je za tamošnji „Promsport“ kakav je srbijanski teniser bio u mlađim danima.

Neprijatelj Đokovića

On tvrdi da je imao jednog „neprijatelja" – latvijskog tenisera Ernesta Gulbisa. Gulbis je jedan period svoje karijere proveo u teniskom vrhu, ali se sada rijetko pojavljuje na terenu.

- Sve je krenulo naopako kada je stigao Ernest Gulbis. Bili su potpuno različiti karakteri, on i Đoković. Nisi mogao da ih skloniš s terena ni poslije šest, sedam sati treninga, ali po svemu ostalom bili su potpuno drugačiji.

Često su bili u sukobu. Lomili su rekete, svađali se i stalno se tukli. Obojica su bili kao ambiciozni i ponosni, pa su svađe često znale okončati fizičkim obračunom – otkriva Georgesku.

Upoznao ga s kafanom

Ako je vjerovati rumunskom teniseru, Novak je bio taj koji ga je upoznao s „kafanom“.

- U kafić sam prvi put ušao s Đokovićem. Prvu čašicu alkohola sam popio s njim. Nole je bio malo stariji i zreliji od mene. On me odveo u kafić i ponudio mi čašicu uz riječi „Za mog dobrog prijatelja iz Rumunije!“ To je bio moj prvi susret s alkoholom i zahvalan sam mu na tim trenucima – naveo je Georgesku.

Kozmin je u karijeri najviše uspio dogurati do tek 1197. mjesta na ATP listi, a zaradio je od tenisa tek nešto više od 2.000 eura.