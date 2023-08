Srbijanski teniser Novak Đoković trenutno se priprema za US Open, koji je na rasporedu od 28. augusta do 10. septembra. Prije toga, Đoković će nastupiti i na turniru Masters serije u Sinsinatiju.

View this post on Instagram

Turnir u Sinsinatiju je do sada osvajao dva puta i to 2018. i 2020. godine, dok će na US Openu loviti svoj 24. Gren slem u karijeri.