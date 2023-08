Voditelj poručio Đokoviću: Ti si dar od Boga

Nekadašnji teniser, koji sada provodi dane u teretani, ali se odlično snalazi i kao voditelj, Prakash Amritraj s Novakom Đokovićem ima posebnu energiju, a sve su oduševili nakon finala Sinsinatija.

Bilo uzbudljivo

Ubrzo je taj snimak od šest minuta postao i na trendingu na YouTube. Prije početka navijači su skandirali srbijanskom teniseru, a u pozadini su se mogle vidjeti zastave, navijači u dresovima Crvene Zvezde za koju Đoković navija.

- Imao si set i brejk zaostatka, kako si uspio da stigneš tu gdje si? - zaopočeo je Amritraj.

- Imao je set i brejk prednosti, imao je kontrolu, odigrao sam jedan solidan gem s dijela terena na kojem smo imali sjenu i odjednom sam rekao možda imam šansu da se vratim. Ovo je bio jedan od najuzbudljivih, najkompletnijih i najtežih mečeva koje sam igrao, bez sumnje - počeo je Đoković.

Poznato je da Novak ne želi da otkriva strategiju, ali je oduševljen nakon onog što je vidio, voditelj je odlučio da ga upita o tome kako donosi odluke.

- Nemaš mnogo vremena da misliš. Kada oba igrača počnu da se osjećaju ugodno i kada se naviknu na igru i uslove, onda je nevjerovatno. Imali smo mnogo razmjena u trećem setu, mnogo više nego u prva dva seta i manje grešaka. U trećem setu mislim da sam igrao odlično, imao sam mnogo prilika da napravim brejk, ta meč lopta na 5:3. Mislio sam: „Čovječe, samo odustani, daj mi tu loptu“. On vraća toliko lopti da je to nevjerovatno, uzbudljivo je igrati protiv njega, ali je ujedno i mnogo patnje to - rekao je Đoković.

Teški dani

Nekoliko puta se već povela priča o penziji, ali još jednom je Novak na sjajan način okončao tu diskusiju.

- Kao što sam rekao na terenu, ovakvi mečevi i momenti samo opravdavaju one teške dane i težak rad kada nisam motivisan kao možda prije 15 godina, kada sam bio mladi mladić. Ja sam i dalje gladan za uspjehom. Drugačije je danas, moram da biram trenutke gdje želim da budem na najvišem nivou, moram da radim pametno, da pravim strategiju s timom o pitanju pripreme, treninga i pristupa koji će mi omogućiti da budem najbolji na turnirima koje želim - završio je Đoković, a onda mu je voditelj poručio.

- Ti si dar od Boga - rekao je voditelj Novaku prije nego što je završeno uključenje.