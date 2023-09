Đoković je nezaustavljiv: "Pomeo" je Frica i oborio novi rekord

Po setovima je bilo 6:1, 6:4 i 6:4 za Đokovića koji nakon 2 sata i 38 minuta borbe ide u polufinale US Opena.

Drugi set je priveo sa 6:4, a najveća borba viđena je u trećem setu, koji je i najduže trajao - sat i dvije minute.

Đoković je na 3:2 morao čuvati svoj servis, a Fric je prijetio brejkom. Nije uspio doći do brejka, a Novak ga je kaznio za promašaje i oduzeo mu servis. Na kraju je rutinski priveo taj set kraju za konačnih 6:4.

On je ovom pobjedom izborio svoje 47. polufinale na Gren slem turnirima, dok je Rodžer Federer (Roger) stao na 46. Rafael Nadal je do sada igrao na 38 polufinala US Opena.

As iz Srbije će u polufinalu igrati protiv boljeg iz meča Fransisa Tiafoa i Bena Šeltona.