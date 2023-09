Đoković saznao protivnika u polufinalu: Na megdan mu stiže 20-godišnjak s razornim servisom

Novak Đoković je bez većih problema savladao Tejlora Frica (Taylor Fritz) u četvrtfinalu US Opena, a sada je saznao i ime protivnika.

Na megdan mu stiže 47. teniser svijeta Ben Šelton (Shelton).

Ovaj talentovani 20-godišnji Amerikanac definitivno je najveća senzacija ovogodišnjeg US Opena. Na putu do polufinala savladao je Dominika Tima (Dominic Thiem), bivšeg osvajača US Opena, Aslana Karaceva, Tomija Pola (Tommy Paul) i favorizovanog sunarodnjaka Frensisa Tijafoa (Francis Tiafoe) sa 3:1, po setovima 6:2, 3:6, 7:6(7), 6:3 i tako ostvario ubjedljivo najbolji rezultat karijere.