Bivša teniserka: Trener me silovao oko 400 puta u dvije godine

Angelike Kauki (Angelique Cauchy), bivša francuska teniserka i nekoć velika nada (36), pred sudom je iznijela detalje navodnog gnjusnog zlostavljanja koje je doživjela od svog dugogodišnjeg trenera Endrjua Gudesa (Andrew Gueddes). Rekla je da ju je trener silovao triput dnevno te ukupno oko 400 puta u dvije godine. Gudes ju je preuzeo 1999. godine kad joj je bilo 12 godina.

Posebno joj je u pamćenju ostao dvosedmični kamp u La Bauleu na zapadu Francuske.

- Puno puta sam razmišljala o tome da počinim ubistvo. Silovao me triput dnevno. Prve noći me pitao da odem u njegovu sobu. Kad sam to odbila, on je došao u moju. Bilo je sve gore i gore, Bila sam u zatvoru, nisam mogla otići iako sam htjela - ispričala je.