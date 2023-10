Sedam sedmica dijeli Novaka Đokovića od teniske vječnosti

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković počeo je svoju 393. sedmicu na prvom mjestu ATP liste.

Do magične cifre od 400 potrebno mu je još sedam sedmica na vrhu. Iako neće igrati turnir u Kazahstanu, zbog čega će izgubiti 250 bodova, Đoković će ostati na čelu rang liste.

Karlos Alkaraz (Carlos Alcaraz) ga ne može ugroziti ni eventualnim osvajanjem titule u Pekingu.

Što se tiče Đokovića, on je postavio cilj da do kraja sezone nastupi na Dejvis kupu sa reprezentacijom Srbije, Mastersu u Parizu, te Završnom mastersu koji se održava u Torinu.

Turnir u Parizu je na rasporedu od 28. oktobra do 5. novembra, Završni masters u Tornu igra se od 12. do 19. novembra, a onda slijedi Dejvis kup. Đoković će za reprezentaciju Srbije igrati od 21. do 26. novembra.