Ukrajinski teniser opleo po kolegama: "To je patetično!"

Nekadašnji ukrajinski teniser Aleksandar Dolgopolov je rekao da je sramota što su neki igrači prihvatili igrati na egzibicionom turniru u Sankt Peterburgu.

- To je sramota, posebno od evropskih igrača. Ne mogu to da razumijem, ne znam šta misle. Oni samo dobijaju "crni" novac. Rusi svakodnevno prijete Evropi nuklearnim napadom, energetskim ucjenama, a oni biraju da odu tamo i zarade nešto novca. Ovi momci nisu očajni za novcem. Mislim, Bautista je na Touru već 15 godina, Manarino također. Za mene je to šala, patetično je - rekao je Dolgopolov i dodao da on lično nema nikakve planove:

- Svi projekti za budućnost su na čekanju. Ne planiram ništa. Planiram za dan, dva, tri. Kako da planiraš kada je rat?

Dolgopolov se od samog početka ruske invazije na Ukrajinu stavio na raspolaganje vojnim snagama svoje zemlje.