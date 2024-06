Sahranjena bh. teniserka Katarina Trivić, ispratilo je hiljade ljudi

Banjalučka teniserka Katarina Trivić je danas sahranjena na gradskom groblju u Vrbanji.

Ona je preminula u petak u 21. godini života nakon borbe s teškom bolešću.

Veliki broj ljudi je došao na sahranu, a mogla se je čuti i pjesma "The winner takes it all", kojom je Katarina ispraćena na vječni počinak.

Katarina Trivić je bila juniorska reprezentativka i prvakinja Bosne i Hercegovine u tenisu.