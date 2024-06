Đoković nakon pobjede dao izjavu koja je ohrabrila navijače, govorio i o Nadalu

- Pobijedio sam u 3:0, odigrao dobar taj-brejk i ostao foksuiran sam. Sretan sam što sam ovako krenuo, osjećam se bolje, idem u pozitivnu stranu - rekao je Đoković.



Kazao je da je ovo samo početak.

- Čak i Australija je bila borba. Ovo je samo jedan meč ovdje, vidjet ćemo kako napredujem, kako se osjećam. Ovo danas je bilo dobro. Bio sam foksuiran, bio sam tu. Zadovoljan sam svojim majndsetom, to sam gledao.

Gdje ćete se osjećati tako, ako ne na Gren slemovima. To su turniri koji me vade iz kreveta svaki dan, da moram da treniram, da vidim šta mogu da uradim tamo. Nadam se da mogu da odem daleko - naveo je on.



Komentarisao je i svog najvećeg rivala Rafaela Nadala, koji je uprkos porazu od Aleksandra Zvereva (Alexander) od 3:0 pokazao da još može igrati dobar tenis. Đoković ga je gledao sa tribina.