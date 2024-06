Đoković govorio o Jokiću i Nadalu: Imam ekskluzivne informacije, ali ne smijem ih podijeliti

- Imam ekskluzivne informacije, ali ne smijem da ih podjelim. Ja imam nešto što niko drugi nema. Kakvu posluku porati. Šalim se, kao navijač, ljubitelj košarke, volio bih da on igra, kao sportista razumijem, ako odluči da ne igra, s obzirom na kontinuitet igara u NBA ligi.

To je sve naporno

To je sve naporno i mi to razumijemo. Sad je imao malo više vremena, zna on i najbliži da li će igrati, ali sa njim i bez njega je velika razlika. Navijamo kako bi bilo, Bogdan je tu, on je lider i kapiten i drago mi je što će biti na raspolaganju. Pratit ću, nadam se da ću biti i ja zdrav, da ću moći da ih gledam - poručio je Đoković.

Dotaknuo se i svog najvećeg rivala Rafaela Nadala koji je ispao u prvoj rundi Rolan Garosa.

- Rafa je u zenitu ovdje bio u više navrata. Čak i protiv mene. Osjetio sam iz prve ruke njegovu evoluciju kao igrača. Unaprijedio je svoj bekhend kako su godine odmicale.

Bio je svjestan fizičkih problema koje ima, morao je da bude agresivniji. Top spin na forhendu je radio bolje nego iko. Sve to je sjajno radio sa forhendom sjajno, ali je bekhend unaprijedio dosta u odnosu na prve mečeve.

Sjajni mečevi s Rafom

Kretao se bolje u prvih deset godina karijere, ali je poslije toga morao da se prilagodi, uradio je to odlično sa bekhendom. Konstantan je bio, veliko oružje. Uvijek pokušavate da ga izbacite sa terena, da ga tjerate na bekhend, onda je to unaprijedio, bolje se pozicionirao na terenu i bilo je nemoguće naći mu manu na osnovnoj liniji.

Imali smo neke sjajne mečeve. Nekoliko mečeva koje pamtim sa Rolan Garosa bili su meč u polufinalu 2013. ili 2012. godine kada je dobio u taj-brejku petog seta. Ja sam odigrao najbolji meč u četvrtfinalu 2015. godine.

Posljednjih par mečeva također je bilo dobro. Više puta sam rekao, on je moj najveći rival. Mečevi protiv njega na šljaci su me frustrirali mnogo tokom karijere, ali su me učinili boljim igračem. Shvatio sam šta treba da uradim da bih ga pobijedio - poručio je Đoković.