Đoković emotivan nakon nestvarnog preokreta, zabrinuo navijače: Možda i odustanem

Uspjelo je da se sredi, ali me je uzdrmalo, dva seta nisam htio da igram duge poene, nisam se osjećao dobro da trčim, nisam znao da li da nastavim, dobio sam lijekove i poslije tri seta sam tražio još, to je bila maksimalna doza, 35-40 minuta je dejstvo, tada se poboljšalo, osjetio sam manje limita u pokretu.

- Posljednjih sedmica sam imao malo problema sa komforom, ali to nije uticalo na igru, igrao sam i sve je bilo okej do danas. Kasan finiš, nije pomogao spavanju i bioritmu.

Peti sat je bio bez bola. Efekti lijekova neće dugo trajati, tako da ćemo obaviti testove i skener sutra, sa doktorom poslije meča. Ima pozitivnih vijesti, ali i briga. Vidjet ćemo sutra - kazao je Đoković.

Govorio je o lošim uslovima, zbog čega se nekoliko puta bunio kod sudije.

- Uslovi su bili takvi, vrijeme, neuobičajeni, mnogo je bilo vlažno, teško. Sve je to uticalo na teren, vlažnost… Podloga je živa, na travi ne možete mnogo, tvrda je takva kakva je, ali na šljaku možete da utičete sa nekim održavanjem.

Kvalitet podloge ovdje je najbolji na svijetu. Znam one koji održavaju podlogu, sa jednim sam pričao dok sam se zagrijavao, da se čisti podloga na svaki treći-četvrti promjenu.

Znao sam da će poslije toliko kiše i sunca danas sve uticati, posebno na gornji dio podloge. Neka šljaka je uklonjena i negdje skoro da je nije bilo i pošto je bilo suho i sunčano, sve je to uticalo na taj način da je veoma klizavo.

Povreda sa koljenom se desila zbog toga, klizao sam se mnogo, svi se klizaju, ali ja sam to uradio mnogo, to je neuobičajeno, ja se agresivno krećem, padao sam na šljaci i travi mnogo puta u karijeri, ali ovo danas je bilo previše - kazao je on.

Razmišljao i o predaji

Priznao je da je razmišljao i da preda meč protiv argentinskog tenisera.

- Imao sam taj momenat kada se povreda pojavila, kada sam zvao fizija i medicinski tajmaut. Intervencija tada nije pomogla. Ne možete to da riješite, možete da igrate do nekog nivoa, što je Alehandro fizio i uradio i osposobio. Nisam igrao na 100 posto, nisam mogao da trčim na mnogo dropšotova, neke sam samo gledao što je Francisko shvatio - naveo je on.

Kaže da postoji šansa da odustane ukoliko rezultati testova budu loši.

- Postoji, zavisi kolika je ozbiljnost, koliko je štete naneseno. Nije u mojim rukama. Da se pomolim da je sve kako treba. Uradit ću večeras neke stvari da ubrzam oporavak, ali koljeno je koljeno, jedan od glavnih zglobova u tijelu.

Ne možeš mnogo šta da uradiš sa koljenom. Cijepao sam mišiće u Australiji, ali si sa zavojima mogao nešto i da uradiš. Jedno je mišić, jedno je koljeno, cirkulacija.

Metod oporavka je drugačiji. Nikada nisam imao problema sa koljenom većih, sem 2011. godine kada sam nosio tejp na desnom koljenu, ali sam igrao na puno turnira. Imao sam tada 24 godine. Ali tijelo je sada u drugačijem stanju. Zahvalan sam što me tijelo služi, iako se češće dešavaju povrede i incidenti.

Govorio je i o rekordu - 370. pobjedi na Gren slemovima, čime je srušio Rodžera Federera (Roger).

- Lijepo je kada to čuješ, ja sam odavno počeo svoju istoriju da pišem. Usredsređen sam na to i ne ustručavam se da kažem da želim da pišem historiju. To me motiviše. Drago mi je - poručio je Đoković.