Novakov otac otkrio koliko njegovom sinu znači igranje na Olimpijadi: Kada je Srbija u pitanju, tu kidam i ne okrećem se

Novak Đoković otišao je na operaciju meniskusa da bi bio spreman za nastup na Olimpijskim igrama u Parizu, a njegov otac Srđan, gostujući u podkastu “Biznis priče” objasnio je koliko najboljem teniseru svijeta znači da osvoji zlatnu medalju za Srbiju.



On je rekao da je Novak Đoković 2021. osvojio tri Grand slam turnira, bio favorit i za trijumf na US openu, ali je zbog nastupa na Olimpijskim igrama u Tokiju bio fizički i psihološki nespreman za turnir u New Yorku, na kojem je izgubio u finalu od Danila Medvedeva. Srđan Đoković otkrio je kako je pokušao da ubijedi svog sina da ne igra u Tokiju.

- Noks, ako ti nešto znači moje mišljenje, mislim da ni slučajno ne bi trebalo da ideš u Tokio. Dug je put, druga zona, nema gledalaca, opet bi morao da ideš u karantin. To jednostavno bez gledalaca nije Olimpijada. Voli te tata - pročitao je Srđan svoju poruku, a potom i Novakov odgovor: "Naravno da mi znači tvoje mišljenje, tata. Želio sam da uzmem tri-četiri dana da osjetim kako mi je tijelo. Ja se uvijek brzo oporavim, tako da to nije veliki problem. Patriotizam je mnogo jak u mom srcu i glavi, tata. Znaš me, kada je Srbija u pitanju, tu kidam i ne okrećem se“.

Srđan Đoković je ispričao da je poslije ove prepiske sa sinom bio zatečen.

- Nisam mogao da se smirim od uzbuđenja i od ponosa ko zna koliko vremena, jer je to izgovorio moj sin. On je to naučio u svojoj kući, da je patriotizam iznad svega, da je Srbija naša majka koja nas je iznjedrila i da nema drugu opciju - rekao je Đoković senior.