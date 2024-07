De Minor rutinski protiv Artura Filsa: Ide na pobjednika Đokovića i Runea

Australijski teniser Aleks de Minor je četvrtfinalista Vimbldona i tamo ga čeka pobjednik duela Novaka Đokovića i Holgera Runea.

U osmini finala Minor je savladao Artura Filsa sa 3:0. Popularni "Demon", kako zovu De Minora, od starta je dominirao, pa je Filsu dva puta oduzeo servis i sigurno došao do vodstva od 1:0, nakon 6:2 u prvom setu.

Mladi Fils, jedan od najvećih talenata nove generacije, koji ima 20 godina, uzvratio je u drugom setu ozbiljnije, pa je on prvi oduzeo rivalu servis i došao do 3:0. Međutim, uslijedila je velika serija Australijanca od pet vezanih gemova, uključujući i dva brejka, posle čega je sigurnim servisom došao do 6:4 i vodstva od 2:0 u setovima.

De Minor je napravio rani brejk u trećem setu, imao je potom još jednu brejk šansu, koju je propustio u petom gemu, a to ga je dovelo do komplikacije, umjesto da rutinski završi meč.

Kada je uz brejk prednosti servirao za vodstvo od 5:3, pretrpio je brejk, a Fils je uspio da se vrati u ritam i dobrim servisima uspio da se vrati u igru, dok je Australijanac imao pad, koji je mladi Francuz iskoristio i osvojio treći set sa 6:4. Ipak, De Minor je ubitačno krenuo četvrti set, odmah sa nulom napravio brejk, potom još jednom oduzeo servis Filsu i došao do 4:1.

Ali, ponovo De Minor nije rutinski završio meč, već je dozvolio odmah Filsu ribrejk. Međutim, De Minor je ponovo oduzeo rivalu servis u narednom gemu servirao za pobjedu. De Minor je ponovo pretrpio brejk, ali je u narednom gemu na servis Filsa napravio brejk i došao do pobjede i sada čeka duel sa pobjednikom meča Đoković - Rune.