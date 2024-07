Đokovića iznervirali navijači: Evo kako im je odgovorio

Novak Đoković je rutinski savladao Danca Holgera Runea sa 3:0 u setovima i plasirao se u četvrtfinale Vimbldona. On je na kraju meča imao i "rat" sa navijačima Runea.

Oni su u jednom momentu vikali "Ruuuuune", sa produženim slovom "u", što je djelovalo kao da ometaju Đokovića i viču "buuuu".

Noletu se to nije svidjelo, pa im je brutalno odgovorio u govoru poslije meča. "Lakuuuu noć" poručio im je Novak uz poruku da zna sve trikove i da to što su radili nije lijepo jer su ometali drugog igrača.

- Pa svim navijačima koji imaju respekt hvala što su ostali, njima čestitam iz dubine duše. A svima onima koji su odabrali da ne pokažu respektima, želim lakuuuuuu noć. Lakuuuu noć, lakuuuuu noć. Vrlo dobra večer! Ne, ne, ja to ne prihvatam. Znam da su podržavali Runea, ali to je isto kao "buuu". Dobro je, dobro je, fokusiram se na ljude koji dolaze ovdje, koji vole tenis i cijene igrače, napore. Igrao sam u mnogo težim okolnostima, ne možete da me dodirnete - rekao je Novak.

Holgerovim pristalicama se to nije svidjelo, pa su i kada je Novak izlazio sa terena uradili istu stvar koja je nervirala Novaka. On im je odgovorio širenjem ruku, a potom i aplaudiranjem, tako da se ovaj svojevrsni rat nastavio i dok je odlazio ka tunelu, piše Telegraf.