Španski teniser Nadal: Odlazak u penziju doživljavam sa mirnoćom i prihvatanjem

Španski teniser Rafael Nadal održao je emotivnu konferenciju za medije pred početak finalnog turnira Dejvis kupa, na kojem će, kako je najavio, konačno reći zbogom profesionalnom tenisu i otići u penziju.

Prirodan proces

Nadal ističe da mu penzionisanje dolazi s velikim mirnoćom i prihvatanjem, bez stvaranja suvišne drame. Iako je svjestan da je ovo emotivan trenutak, naglašava da se radi o prirodnom procesu kroz koji svaki sportista mora proći.

- Doživljavam to kao nešto potpuno normalno. Mislim da sam prilično emotivna osoba, ali u isto vrijeme sam neko ko zna staviti stvari u perspektivu. Život ide dalje i svi sportisti prođu kroz ovaj proces penzionisanja. Ja sam samo još jedan igrač koji će napraviti promjenu u svom životu i uživati u sportu na drugačiji način - rekao je Nadal.

Iako se povlači, Nadal napominje da se nikada nije umorio od tenisa, kao što je to bio slučaj s nekim drugim sportistima.

- Da mogu, i dalje bih igrao, ali više nemam nivo treninga koji mi omogućava da se takmičim na individualnom nivou - dodao je Nadal.

Posljednja nedjelja takmičenja

Govoreći o svom posljednjem turniru i nastupu u Dejvis kupu, Nadal je istakao da će se fokusirati na tim i da mu je najvažniji cilj pomoći ekipi da pobijedi.

- Ako budem na terenu, nadam se da ću moći kontrolirati svoje emocije. Nisam ovde da bih se povukao, ovde sam da pomognem timu da pobijedi. Ovo je moja posljednja nedjelja u timskom takmičenju, i najvažnija stvar je da pomognem ekipi. Emocije će doći na kraju, a prije i poslije toga biću fokusiran na ono što trebam da uradim - kazao je Nadal.

Nadal također napominje da nije došao do tačke u kojoj je izgubio strast prema tenisu, kao što se desilo s nekim sportistima koji su se povukli zbog umora od igre. Iako bi volio da i dalje igra, svjestan je da fizički više nije u mogućnosti da se natječe na najvišem nivou.

Donio odluku

- Nakon što sam se posavjetovao sa svim ljudima koji žele najbolje za mene, donio sam odluku o penzionisanju. Prije godinu dana sam rekao da ne želim da se povučem u press sali, pa sam se odlučio za operaciju. Nažalost, nije prošlo onako kako sam se nadao, pa sam zato odlučio da se povučem. Rekao sam da je normalno da se povučem 2024. godine. Mislim da je to zaista bilo nešto što sam morao da uradim i sada sam siguran da sam uradio sve što je trebalo. Prihvatio sam to kao takvo i nisam želio praviti dramu od toga. Dao sam posljednji napor koji je situacija zahtijevala. Donio sam odluku i na kraju morao reći to je to - dodao je Nadal.