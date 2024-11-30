Džumhur sigurno do finala u Portugalu i povratka među najboljih 100 svijeta

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur pobijedio je Federika Koriju (Coria) rezultatom 2:0, po setovima 6:4, 6:3, u polufinalu Čelendžera u Maiji.

U prvom setu je Argentinac prvi stigao do brejka, poveo sa 4:2, ali to je bilo sve od njega jer se Damir razbudio i osvojio četiri vezana gema i tako došao do prvog seta.

U drugom setu je nastavio s dominacijom, pa je Džumhur rano poveo sa 4:1 i mirno priveo meč kraju.

Džumhur u finalu čeka boljeg iz meča Martin - Pasaro, a ulaskom u finale je osigurao povratak među 100 najboljih tenisera.

Ako pobijedi u finalu bit će 83. igrač svijeta, a ako izgubi 94. na ATP listi.