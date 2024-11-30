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NAJBOLJI BH. TENISER

Džumhur sigurno do finala u Portugalu i povratka među najboljih 100 svijeta

Ako pobijedi u finalu bit će 83. igrač svijeta, a ako izgubi 94. na ATP listi

Denis Kapetanović / PIXSELL

N. H.

30.11.2024

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur pobijedio je Federika Koriju (Coria) rezultatom 2:0, po setovima 6:4, 6:3, u polufinalu Čelendžera u Maiji. 

U prvom setu je Argentinac prvi stigao do brejka, poveo sa 4:2, ali to je bilo sve od njega jer se Damir razbudio i osvojio četiri vezana gema i tako došao do prvog seta. 

U drugom setu je nastavio s dominacijom, pa je Džumhur rano poveo sa 4:1 i mirno priveo meč kraju. 

Džumhur u finalu čeka boljeg iz meča Martin - Pasaro, a ulaskom u finale je osigurao povratak među 100 najboljih tenisera. 

Ako pobijedi u finalu bit će 83. igrač svijeta, a ako izgubi 94. na ATP listi.

# DAMIR DŽUMHUR
# ATP CHALLENGER
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