Višestruki Gren slem osvajač Ivan Dodig za "Dnevni avaz": U fazi sam kada sport gledam drugačije, Đoković je fenomen

Australian Open se polako bliži kraju i već do kraja sedmice bismo trebali krunisati ovogodišnjeg osvajača prvog Gren slema sezone.

Solidan nastup na ovogodišnjem izdanju imao je jedan od kraljeva dubl tenisa u posljednjoj deceniji – Ivan Dodig, hrvatski teniser, sedmostruki osvajač Gren slemova u dubl i mix konkurenciji.

Sada je za "Dnevni avaz“ govorio o željama za sezonu, ali i tajni kako igra u top-formi i u petoj deceniji, Dodig Tennis Centru u Međugorju, dok je neizbježna tema bio i jedan od najboljih Novak Đoković.

Početkom godine ste ušli u petu deceniju, ali još igrate u top-formi. Koja je tajna?

- Dobro pitanje. Mogu reći da se dobro osjećam u godinama – igram, uživam, dajem sve od sebe. Ne znam šta bih rekao o tajni. Dosta vodim brigu o svim stvarima koje su potrebne za profesionalnog sportaša i vjerovatno igra ulogu genetika. Cijela obitelj je u sportu bila. Možda, predanost sportu i disciplina. To je ono što me drži spremnim.

Uživanje u sportu

Nastupate više od 20 godina. Do kada ćete moći trajati?

- Fine su godine, teško mi je to reći. Dobro se osjećam, uživam u sportu i dan danas. Nije da nedostaje motivacije. Pokušavam da uživam, sada sam u fazi gdje sport gledam drugačije. Sve što sam želio, više-manje sam i ostvario. Uživam u svakom trenutku – trenerima, porodicom, djecom. Još je to veliko zadovoljstvo. Nadam se da ima još koja godina na mojim leđima lijepog i uspješnog tenisa.

Nastupom na turnirima u Australiji započeli ste novu sezonu. Ove godine igrate s novim partnerom Mansurijem. Koji su Vaši ciljevi?

- Krenuo sam godinu s novim partnerom, mislim da igramo jako dobro. Čak i meč što smo izgubili, imali smo peh – bili smo bolji tim, ali mi se, nažalost, partner ozlijedio. Napravit ćemo pauzu u saradnji, možda dva-tri mjeseca, jer je ozbiljnija povreda u pitanju. S moje strane su ciljevi uvijek visoki, ozljeda će nas usporiti, ali ja ću u narednim mjesecima naći nekoga da odigram dok čekam da se vrati.

Nedostatak infrastrukture

Neizbježna tema je Novak Đoković.

- Novak je posebna priča. Nešto što svjedočimo danas s Novakom, vjerovatno će trebati proći puno godina i desetljeća, ko zna koliko toga da neko ponovi. On je stvarno fenomen, teniski fenomen. Čovjek koji živi sport svaki dan, svaki detalj prati. Svi smo mi sportaši disciplinirani, ali on je stvarno otišao skroz daleko sa svojim načinom življenja. Pokazuje da se ljudske granice mogu daleko pomjerati. On je jedan od primjera. Ja mu se divim kao sportaš. Svaka mu čast.

Balkan je imao jednu sjajnu generaciju tenisera. Spomenuli smo Vas i Đokovića, tu su i Čilić, Ljubičić, Tipasrević i mnogi drugi. Ipak, čini se da sada nedostaje mladih i velikih talenata...

- Sigurno. Imamo problem na cijelom Balkanu u ovom periodu zato što se, iskreno, malo ulagalo u infrastrukturu, što je osnova svega. BiH, Hrvatska, Srbija puno zaostaju. Nije se ulagalo dosta u sport. Naravno da će doći vrijeme kada će se osjetiti razlike. Pogotovo u tenisu koji zahtijeva više nego drugi sportovi. Bit će sve teže i teže, ali ima nekih naznaka da bi se moglo početi više ulagati u sport. Jednu generaciju smo već preskočili – ovu iza nas, nema ih puno koji nadolaze, ali trebamo da gradimo za sljedeće naraštaje.

Svjetski standardi

Spomenuli ste infrastrukturu. U procesu gradnje je Dodig Tennis Centar u Međugorju. Kada možemo očekivati da ugleda svjetlo dana?

- Mladim ljudima treba ponuditi nešto što je sa svjetskim standardima. Mi to želimo pružiti djeci u našim krajevima, da dobiju sve najbolje što imaju profesionalci, pošto toga trenutno nema. Teniski centar je u izgradnji, jako dobro napreduje. Ideja je da do ljeta 2026. bude gotov i to bi trebao biti prvi korak pomoći mladima. Želimo biti primjer ostalima, da možda pomjere malo granice, da se djeci ponudi bolje. Znamo šta želimo – najbolji uvjeti, najbolji tereni, treneri i to je ono čemu moja braća i ja, i općenito Dodig Tennis Centar, težimo.