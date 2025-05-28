Đoković nasmijao sve na konferenciji: "Ovo je neki naš, čim ima ovakvu glavudžu"

Teniser Novak Đoković održao je konferenciju za medije nakon što je prošao u drugo kolo Roland Garrosa, na kojoj se desila zanimljiva i šaljiva situacija.

Naime, pred kraj konferencije na engleskom jeziku, a prije početka one na srpskom, jedan od novinara je udario glavom u kameru toliko jako da se sve zatreslo i Đoković je prekinuo govor.

- Opaaaa, jesi li dobro? - upitao je Đoković, na šta mu je novinar kazao da jeste.

- Sigurno? Bio je to jak udarac u kameru - dodao je Đoković.

Zatim se obratio novinarima na srpskom jeziku.

- Baš se dobro ovjerio… Ovo je neki naš iz Istočne Evrope sigurno, čim ima ovakvu glavudžu - našalio se Đoković.

Na konstataciju novinara Telegrafa Miloša Bećagovića, koji se nalazi u Parizu, da je vjerovatno u pitanju Bosanac (aludirajući na jaku glavu), Nole je počeo da se smije.